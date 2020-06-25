 

Зеленский: Если не остановить рост заболевания COVID-19, то никто не будет рад ослаблению карантина

25.06.2020, 17:54, Новости дня

Если рост числа инфицированных COVID-19 не остановить, никто в Украине не будет рад ослаблению карантина. Такое мнение на совещании по предотвращению распространения коронавируса выразил президент страны Владимир Зеленский, сообщает сайт главы государства.

Президент подчеркнул, что считает недостаточной проведенную работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мероприятий после смягчения ограничений.

“У нас в некоторых регионах заполнено уже больше половины койко-мест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, получим пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина”, – отметил Зеленский.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщил, что на этой неделе количество инспекторов, которые проводят проверку заведений и разъясняют населению необходимость соблюдения карантинных мероприятий, было увеличено с 700 до 2500 человек.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден еще у 994 человек, что является антирекордом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 40 008, умерли 1067 жителей страны, вылечилось 17 758.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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