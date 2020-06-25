Прокуратура арестовала 18 судов, которые заходили в порты оккупированного Крыма

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25.06.2020, 17:54, Новости дня

Прокуратура Автономной Республики Крым начала процесс обращения в суд с ходатайствами о наложении ареста на суда, нарушившие порядок въезда-выезда на оккупированный полуостров. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

“Сейчас уже наложены аресты на 18 судов-нарушителей. Также прокуратура автономии планирует обратиться к Укрбюро Интерпола для внесения таких судов в базу розыска и направить запросы в иностранные государства о международной правовой помощи с целью выполнения арестов”, – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что с июля 2014 году Украина официально прекратила функционирование всех портов на территории оккупированного Крыма и Севастополя, а гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

Заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты на территории полуострова квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства.

В прокуратуре добавили, что за последние годы наблюдается уменьшение количества иностранных судов, заходящих в закрытые порты Крыма: с 162 до 15 на сегодняшний время. Иностранные суда ведущих морских держав в Крым не заходят, нарушают законодательство преимущественно суда под флагом России, иногда – Сирии, Египта, Ливана.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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