Вдова сына Хрущева опровергла обстоятельства смерти супруга

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25.06.2020, 17:53, Новости дня

Сведения о гибели Сергея Хрущева от огнестрельного ранения в голову не соответствуют действительности, сообщила его вдова Валентина Голенко.

«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении – от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», – сообщила Голенко РИА «Новости».

Сведения о гибели супруга она назвала инсинуациями.

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева умер 18 июня в США, где он проживал с 1991 года.

Позже СМИ со ссылкой на местную полицию сообщили, что Сергей Хрущев якобы умер от огнестрельного ранения в голову.



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