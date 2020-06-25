 

Глава Первого канала Константин Эрнст вошел в совет директоров МТС

25.06.2020, 17:53, Новости дня

По итогам проведения заочного годового общего собрания акционеров генеральный директор Первого канала Константин Эрнст стал новым членом совета директоров МТС.

Помимо него, новыми членами совета директоров стали: председатель и главный исполнительный директор компании Coriant Inc. Шайган Херадпир, а также бывший вице-президент по технологиям Amazon и член наблюдательного совета X5 Retail Group Надя Шурабура, передает ТАСС.

Свои места сохранили член совета директоров АФК «Система», председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков, вице-президент по стратегии АФК «Система» Артем Засурский, президент, председатель правления МТС Алексей Корня, независимые директора Томас Холтроп и бывший глава администрации президента РФ Валентин Юмашев, независимый директор Регина фон Флемминг.

Напомним, акции технологической компании АФК «Система» в начале марта обвалились из-за распространения коронавируса на 12%. Вместе с ним, акции упали у «Яндекс» на 7%, у «Ростелеком» – на 9%.



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