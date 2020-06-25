 

Мосгорсуд признал законными 15 суток ареста акционисту Верзилову

25.06.2020, 17:50, Разное

за мат у отделения полиции.

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) за нецензурную брань у отделения полиции. Об этом«Новой» сказал адвокат «Агоры» Леонид Соловьев.

В воскресенье 21 июня около 7 часов утра полицейские с кувалдой пришли к Верзилову домой, вскрыли дверь в его квартиру и увезли на допрос, до конца дня не сообщая его родственникам и адвокатам о его местоположении. Вечером выяснилось, что Верзилова допрашивали в качестве свидетеля по «московскому делу».

После того как Верзилов вышел после допроса из ОВД Красносельское и сообщил журналистам подробности задержания, он заметил за собой «очевидную слежку», затем его сбил с ног провокатор Максим Барышников, а когда тот попытался убежать, догнал его и вновь сделал то же самое. По словам Верзилова, через 20 секунд появились сотрудники полиции и задержали его.

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Сначала на Верзилова хотели завести администаривное дело о драке, но так как на медосвидетельствовании повреждений не нашли, полицейские составили на Верзилова протокол за нецензурную брань у входа в метро, в 500 метрах от ОВД «Красносельское», а на следующий день Мещанский суд Москвы арестовал издателя «Медиазоны» на 15 суток.

Сам Верзилов назвал административное дело «очень плохо» разыгранной полицейской провокацией. «Единственное, в чем они решили меня обвинить — нецензурная брань. Но никаких доказательств того, что я ругался матом, не было», — пояснил Верзилов в суде.

Поводом для задержания и возможного админареста называли слухи о планах Верзилова выбежать перед танками на параде Победы 24 июня; участник Pussy Riot подготовку к акции отрицал.

Источник: Новая газета



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