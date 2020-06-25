В мире: Сербия вынудила Трампа поменять отношение к Косово

25.06.2020, 17:48, Новости дня

Соединенные Штаты публично выступили против руководителей Косова – страны, которую они создали и пестовали. А все потому, что местные власти пошли не только на преступления, но и на смертный грех – стали перечить своему хозяину. Как же произошло, что руководитель Косово внезапно отказался лететь в Соединенные Штаты?

Дональд Трамп уже доказал, что при нем сказки становятся былью – немыслимые ранее вещи становятся частью реальности. США рвут связи со своими союзниками в Европе, президент США (если верить его бывшему советнику по нацбезопасности Джону Болтону) рассматривает возможность выхода своей страны из НАТО, и в то же время ступает на землю Северной Кореи под руку с лидером этой страны.

Теперь настала очередь новой сенсации. Соединенные Штаты в лице Госдепа поддержали обвинения в адрес президента и де-факто смотрящего по Косово Хашима Тачи в массовых убийствах сербов.

В самих этих обвинениях ничего странного нет. Присутствие в биографии Косово Хашима Тачи – бывшего полевого командира – пунктов о массовых убийствах, наркоторговле (которая идет и по сегодняшний день – Косово продолжает быть перевалочным пунктом на пути героина из Афганистана в Европу), похищениях людей и незаконной торговле органами давно является секретом Полишинеля. Тачи обвиняли не только сербы и русские – о его преступлениях говорила и Карла дель Понте, бывший прокурор Международного суда ООН по бывшей Югославии. Но эти военные преступления не мешали Халиму Тачи быть «западным сукиным сыном» и успешно вести дела с европейцами и американцами, жать руки Биллу Клинтону и брюссельским бюрократам.

Да, под давлением общественности в 2016 году была создана и инкорпорирована в косовскую юридическую систему т.н. «Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косове» (она находилась в Гааге, состояла из европейцев и расследовала военные преступления бывшей Армии Освобождения Косово). Однако до последнего времени об этих расследованиях не было ни слуху, ни духу.

Однако 24 июня Прокуратура (будем называть ее так для краткости) подала голос – да так, что его услышали по всему миру.

Она выпустила заявление, в котором не только обвинила Хашима Тачи, бывшего спикера косовского парламента Кадри Весели и ряд других косовских чиновников в военных преступлениях (обозначив, что все доказательства на руках имеются), но и заявила, что Тачи и Весели пытались нарушить и подорвать работу прокуратуры. В частности, лишить ее легального базиса через изменение косовского законодательства – то есть уйти от ответственности.

Сенсация была не столько в том, что Прокуратура подала голос, сколько в том, что Госдеп США поддержал данное обвинение. «Этот шаг необходим для провозглашения верховенства закона, для установления истины о жертвах в Косово. Стране необходимо отречься от страшного периода своей истории и стать частью евроатлантического содружества», – сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Фактически Дональд Трамп открыто отрекается от элиты террористического государства, созданного Соединенными Штатами при Билле Клинтоне, взращенного при Джордже Буше-младшем и защищавшегося при Бараке Обаме.

Побежденные могут быть разными

Дональд Трамп сдал элиту Косово по той же причине, по которой сдавал других американских союзников (тех же курдов) – они стали помехой для реализации его интересов. И если курды сделали это невольно (просто своим существованием), то Хашим Тачи и косовские власти добровольно пошли против балканских планов нынешнего хозяина Белого дома.

В последнее время американские и европейские политики бьют тревогу – они теряют контроль над Сербией. Если еще недавно казалось, что элиты этой страны твердо привязаны к Западу и готовы тащить Сербию хоть в ЕС, хоть в НАТО, то сейчас западные СМИ пишут о усилении позиций Москвы и Пекина в Белграде.

Причем усилении синхронном – РФ и Китай (в отличие от постоянно бодающихся Вашингтона с Брюсселем) чуть ли не совместно работают над тем, что превратить Сербию в свой плацдарм и оплот на Балканах. А поскольку одним из главных инструментов для расширения российско-китайского влияния стало недовольство сербов постоянным унижением и давлением со стороны Запада, Дональд Трамп решил пойти навстречу Белграду и немного уважить его интересы. А заодно и убить двух других зайцев.

Во-первых, повысить свои шансы на переизбрание (сербская община США поддерживает республиканцев, албанская – демократов), и, во-вторых, уважить свое эго. «Трамп в преддверии выборов хочет геополитических побед – а их почти нет. Президент пытался добиться одной из них в Косово. Так что, по плану Трампа, этим летом должна была состояться сделка между Приштиной и Белградом. Точные ее параметры неизвестны, однако в рамках этой сделки Сербия вернула бы под контроль территорию севера Косова до Косовской Митровицы и перестала бы блокировать вступление края в международные организации, – поясняет газете ВЗГЛЯД основатель проекта «Балканист.ру», директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. – Однако косовские власти ориентируются не на Трампа, а на американское “глубинное государство” – поэтому и саботируют инициативу американского президента».

Причина саботажа была не только в этом. Позиция косовских властей иллюстрируется древнеримской пословицей «Горе побежденным». В Приштине привыкли считать, что им все можно, что не нужно идти ни на какие уступки сербам, поскольку западные друзья так или иначе продавят Белград. Поэтому местные эксперты и говорили, что если уж и заключать сделку – то на косовских условиях и с обязательным пунктом об признании Белградом независимости Края (пунктом, который для любого сербского президента – даже для Александра Вучича с его рейтингом – будет политическим самоубийством).

Трамп же показал, что у Приштины в Вашингтоне не друзья, а хозяева. И несколько месяцев назад демонстративно выпорол слугу, который вдруг посчитал себя равным хозяину. Косовский премьер-министр Альбин Курти был противником сделки, не хотел ничего отдавать сербам – и Трамп его сковырнул в марте, добившись вынесения ему вотума недоверия парламентом под угрозой вывода из края американских войск и прекращения американского финансирования.

Смотрящий края Хашим Тачи – человек, который и принимает решение в Косово – урок не усвоил, поэтому настала его очередь. Через поддержку решения Прокуратуры Соединенные Штаты дают понять, какому побежденному может светить горе.

Будет думать и надеяться

Пока что косовский лидер не готов принимать ультиматум Трампа. Хашим Тачи в знак протеста (а также не желая говорить со слабых позиций) отменил назначенный на 27 июня визит в Вашингтон, где он должен был вести переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Американцы поняли и не возражали. «Я уважаю его решение не участвовать в дискуссиях до решения всех политических вопросов», – отметил представитель Трампа по косовским вопросам Ричард Гренелл. Однако затем от визита отказался и свеженазначенный премьер Косово Авдуллах Хоти, заявивший, что ему нужно «вернуться в Приштину и разобраться с ситуацией» вокруг обвинения Прокуратуры.

По всей видимости, сейчас Косово будет пытаться создать какой-то контрбаланс Трампу – как через вашингтонскую элиту, так и с помощью оставшихся европейских друзей.

Сделать это, впрочем, будет непросто. Демократическая партия США погрязла в правозащитной теме, и вряд ли будет готова стать публичным адвокатом торговца людьми, насильника и наркобарона. А что касается европейцев, то там единства по вопросу Косова нет. Родные страны спецпредставителя ЕС по Косово Мирослава Лайчака и еврокомиссара по вопросам внешней политики Жозепа Борреля (соответственно Словакия и Испания) не признают независимости Косово, как и ряд других стран ЕС.

Поэтому Хашим Тачи, скорее всего, постарается просто пересидеть шторм в надежде на то, что после ноября 2020 года – выборов президента США – ветры изменят направление. После чего в Косово снова наступит политический штиль, который позволит ему и дальше травить европейцев героином и в то же время беспечно жить под военно-политической крышей Запада.

Как зарвавшийся слуга, которому позволяют быть равным хозяевам.

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