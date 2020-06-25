Наблюдатели на всероссийском голосовании не выявили существенных технических проблем

25.06.2020, 17:48, Новости дня

Наблюдатели «Партии прямой демократии» на голосовании по поправкам к Конституции не выявили существенных технических проблем при проведении этой процедуры.

«К 17.00 мск явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 35%. Всего бюллетени получили более 418 тыс. человек, в блокчейн записаны результаты голосования более чем 362 тыс. – благодаря снижению нагрузки на систему, темпы записи в блокчейн уже практически догнали темпы голосования», – говорится в сообщении на сайте партии.

Также наблюдатели партии за время голосования не выявили существенных технических проблем.

«В отличие от выборов в Мосгордуму 2019 года, система работала стабильно, ни отказов в обслуживании, ни простоев либо деградации блокчейна на данный момент не наблюдалось – напомним, что в прошлом году, несмотря на всего 11 тыс. избирателей, блокчейн работал без нареканий лишь два часа из 12», – отмечается в тексте.

«Партия прямой демократии» продолжает получать выгрузки блокчейна и контролировать состояние системы в реальном времени, чтобы по окончании электронного голосования сформировать и представить полный отчет.

«Тем не менее, необходимо не забывать не только о технических, но и законодательных и иных барьерах и нестыковках – над которыми также предстоит серьезная работа, проделать которую необходимо до того, как дистанционное электронное голосование будет выведено на всероссийский уровень. Свои предложения по этим моментам «Партия прямой демократии» также представит в ближайшие дни», – заключили в организации.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве. В 10.00 мск началось электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Глава государства Владимир Путин заявлял, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать.