 

Риск заражения SARS-Cov-2 значительно выше в многонаселенных домах — выводы ученых

25.06.2020, 17:45, Разное


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Ученые из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета (Columbia University Irving Medical Center) исследовали результаты тестирования на коронавирус среди рожениц, госпитализированных в больницы Нью-Йорка в период с 22 марта по 21 апреля — это был пик эпидемии в городе. Из 396 женщин, попавших в выборку, диагноз подтвердился у 71 пациентки — это 17,9%.


Ученые оценили риск распространения COVID-19 дома и среди членов семьи

Анализ базировался на данных о наблюдении за 349 больными COVID-19 и 1964 их близкими контактами: проживающими с ними в одной квартире и родственниками

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Затем ученые проанализировали домашние адреса рожениц, а также социально-экономические факторы, представленные Американским бюро переписи населения (United States Census Bureau’s) и Департаментом городского планирования Нью-Йорка (New York’s Department of City Planning). Выяснилось, что вероятность заражения у женщин, проживающих в многонаселенных домах и квартирах (больше одного человека на комнату) была в три раза выше, чем у женщин из более благополучных мест. В районах, где живут эти женщины, был также отмечен высокий уровень безработицы.

«Наше исследование наглядно показывает взаимосвязь социально-экономического статуса и скученности населения с риском заражения. Это объясняет, почему афроамериканцы и латиноамериканцы, проживающие в бедных кварталах, больше подвержены заболеваемости коронавирусом», – заявил доцент кафедры акушерства и гинекологии Колумбийского университета (Columbia University) Александр Меламед (Alexander Melamed).

Ученые выяснили также, что на распространение коронавируса непосредственно влияет плотность населения в отдельных домах и кварталах, но не во всем городе.

«В Нью-Йорке самая высокая плотность населения среди всех городов США, но наше исследование показало, что риски заражения в большей степени с связаны условиями проживания в отдельных домах и районах», – сообщила один из соавторов исследования, доктор Синтия Гьямфи-Баннерман (Cynthia Gyamfi-Bannerman). По ее словам, это открытие должно послужить стимулом для усиления профилактических мер в бедных районах со стороны органов общественного здравоохранения.



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