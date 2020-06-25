Под Москвой поймали серийного похитителя велосипедов

25.06.2020, 17:37, Разное

Сотрудники полиции задержали в городе Подольске Московской области подозреваемого в серийной краже велосипедов, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Злоумышленник заходил в подъезды и похищал оставленный на лестничных клетках транспорт.

Правоохранители подозревают, что задержанный причастен по меньшей мере к шести кражам. Общий ущерб оценивается более чем в 110 тысяч рублей.