Мнение: О плохих новостях для работающих не на государство

25.06.2020, 17:30, Разное

Вот как тут не вспомнить известную русскую поговорку про ели-пили-веселились, посчитали – прослезились. Только теперь она относится не к отдельным весельчакам-гулякам, а к людям целой большой страны. Что самое обидное, к людям работающим.

Пусть не всем, но большей из них части – приготовиться…

Минэкономразвития России закладывает в прогноз на 2020-21 гг существенное снижение фонда оплаты труда в экономике. Такие выводы содержит проект документа, который ведомство направило в правительство. В нём утверждается, в частности, что по итогам текущего года работающие россияне потеряют 1,3 трлн руб. в виде зарплат: суммарный фонд оплаты труда уменьшится до 24,8 трлн руб.

Более того, и в следующем году бизнес, а также и – частично – госсектор продолжат экономить на сотрудниках, сократив расходы на оплату труда еще на 936 млрд руб., полагают в министерстве. То есть, в общей сложности за два года россияне потеряют примерно 2,2 трлн руб. в виде зарплат.

Конечно, не все эти #деньги будут вынуты у работников за счёт снижения их зарплат. В немалой части такая экономия станет результатом различных кадровых оптимизаций, во многом вынужденных. Особенно заметными они станут в малом бизнесе, который уже крупно пострадал от коронакризиса и продолжает страдать. Например, даже в Москве после снятия ограничений остались закрытыми более 100 ресторанов и кафе, преимущественно несетевых: их владельцы не уверены в том, что спрос восстанавливается.

Впрочем, экономия на зарплатах вряд ли серьёзно затронет государственный сектор. Особенно, его силовую часть. Вероятно, не всё так плохо будет и в госкомпаниях. Хотя там, возможно, пострадают бонусы. То есть, в пролёте останется частный #бизнес.

И ещё одна не очень приятная новость, которая коснётся даже тех, чьи зарплаты не пострадают. Ожидаемое снижение ФОТ приведёт к существенном сокращению доходов Пенсионного фонда, а также фондов ОМС и соцстрахования, куда работодатели суммарно отчисляют по 30% от зарплат каждого работника.

По доходам соцфондов ударит также двукратное сокращение взносов для малого и среднего бизнеса. В результате в бюджете ПФР дыра превысит 40%. На её покрытие из федеральной казны будет выделено 4,12 трлн руб. в этом году и по 4,3 трлн – в следующие два года.

Однако федеральный бюджет из-за падения экспортных доходов и сам будет не в лучшей форме. Финансировать этот дефицит ему станет с каждым годом всё сложнее и сложнее. Два года назад подобные сложности привели к пенсионной реформе, выразившейся в повышении возраста выхода на пенсию. Думаете, в этот раз, после «обнуления», всё будет иначе?