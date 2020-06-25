 

В Крыму объяснили правила заселения в номера неженатых пар

25.06.2020, 17:30, Новости дня

Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что у пар, которые заселяются в один гостиничный номер, не будут требовать свидетельства о браке.

«Пункт 19 гласит, что «размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за исключением семейного». Скажите мне, пожалуйста, где здесь написано о том, что от гостей будут требовать свидетельство о браке или штамп в паспорте?» – передает ее слова РИА «Новости».

Уточняется, что Роспотребнадзор рекомендовал не заселять в один номер гостиницы людей, которые ранее не контактировали друг с другом, чтобы избежать рисков инфицирования при тесном контакте.

При этом Пеньковская заявила, что не видит смысла тестировать пребывающих в аэропорту Симферополя на наличие коронавируса.

«Бесполезно проводить тестирование в аэропорту, так как слизистая после перелета не позволит объективно найти вирус, даже если он там находится. Поэтому это только лишние финансовые траты, которые лягут на субъект», – сообщила она.

Напомним, стабильная ситуация по коронавирусу в Крыму позволила с 15 июня возобновить работу подавляющему большинству предприятий и организаций в республике. Россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.

Так, с начала открытия полноценного курортного сезона Крым рассчитывает принять от 1 до 1,5 млн туристов.

Кроме того, согласно новым правилам безопасного отдыха, на пляжах Крыма должны соблюдаться все меры безопасности, в том числе социальная дистанция между шезлонгами и дезинфекция всего пляжного инвентаря.



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