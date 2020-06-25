Ученые полностью уничтожили рак с помощью экспериментальной ультразвуковой технологии

25.06.2020, 17:30, Разное

Международной команде ученых под руководством экспертов из университета Тель-Авива удалось полностью уничтожить рак, используя экспериментальную ультразвуковую технологию. Новый метод не предусматривает применение химиотерапии и исключает появление тяжелых побочных эффектов у пациентов.

Специалисты проводили испытания на протяжении двух лет. Как показали результаты экспериментов, благодаря воздействию ультразвука уничтожается 80% опухоли, для того, чтобы избавиться от остальной части патогенов эксперты применили дополнительную методику.

Эффективность использования новейшей технологии достигается за счет воздействия ультразвука на везикулы (микроскопические пузыри, переносящие в ткани вещества из кровеносных сосудов). В определенных условиях везикулы расширяются или сжимаются, это свойство эксперты решили применить для борьбы с опухолями. Они взорвали везикулы, которые были нацелены на раковые клетки с помощью низкочастотного ультразвука – 250 Гц. Эксперимент с мышами показал, что таким образом была уничтожена большая часть опухоли, но для достижения полной победы в организм грызунов вместе с везикулами вводили специальный ген. Он подавал сигнал иммунной системе уничтожать клетки заболевания, проникая через “бреши” в мембране патогенов.



Новое открытие ученых позволяет использовать технологию для терапии рака, максимально снизив риск появления осложнений или побочных эффектов. Научные сотрудники в дальнейшем планируют продолжить исследования в области лечения рака и других патологий, где потребуется применение такой разрушительной стратегии.