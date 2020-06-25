 

У Индии возникли проблемы с производством аналога автомата Калашникова

25.06.2020, 17:30, Новости дня

В Индии создают комитет по проверке «необоснованной и завышенной» цены на автоматы АК-203, которые производятся в этой стране по лицензии России, сообщают СМИ.

Решение о создании комитета принято министерством обороны Индии ранее в июне. Речь идет о необоснованной цене на автоматы АК-203, которые производятся на заводе Корва в штате Уттар-Прадеш, информирует Times of India.

По данным источников, министр обороны Индии Раджнат Сингх обсуждал нерешенные вопросы по проекту сборки автомата на индийских заводах во время своего визита в Россию, где он встретился с вице-премьером РФ Юрием Борисовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Комитет состоит из пяти человек, он создан 11 июня. Комитет требует установить «разумную цену» на изготовление базовой версии АК-203.

Индия решила закупить почти 700 тыс. таких автоматов еще в январе 2019 года более чем за 4 млрд рупий (около 53 млн долларов). Однако совместное предприятие РФ и Индии только в феврале этого года якобы предоставило свою заявку с ценой, намного превышающей ранее озвученную.

Комитет должен в течение двух месяцев в том числе определить себестоимость винтовки АК-203.

В ноябре 2018 года сообщалось, что РФ и Индия договорились о заключении соглашения, которое позволит создать в республике совместное предприятие по производству 650 тыс. автоматов Калашникова АК-103.



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