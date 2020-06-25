Россия заявила США о важности вывода американских войск из Европы

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25.06.2020, 17:30, Новости дня

В ходе консультаций с США в Вене российская сторона подчеркнула важность вывода американского ядерного оружия из Европы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подчеркнули важность прекращения практики таких совместных ядерных миссий альянса (НАТО), вывода ядерного оружия США с территории европейских стран на национальную территорию и ликвидацию инфраструктуры для его развертывания в Европе», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Она добавила, что Москва предупреждает Вашингтон о рисках провоцирования нестабильности.

«Российская делегация напомнила об инициативе по встречным с НАТО мораториям на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. США держат курс на размещение систем ранее запрещавшихся по ДРСМД в различных регионах мира», – отметила дипломат.

Также российская сторона предупредила американских коллег о «дестабилизирующем характере подобной линии, чреватой дополнительной эскалацией напряженности и высокими рисками гонки вооружений».

Напомним, Пентагон призывал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Также спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные. По данным The Wall Street Journal, администрация Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).



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