Ученые: Поседение волос является обратимым процессом

25.06.2020, 17:30, Разное

Ученые, представляющие Колумбийский университет, выяснили, что поседение волос является обратимым процессом. Для замедления и остановки этого явления важно избегать стрессовых ситуаций и следить за психологическим состоянием здоровья.

Появление седины давно считают физиологическим признаком старения, однако исследователи пока досконально не изучили биологические процессы, влияющие на изменение цвета волос. Исследователи полагают, что главной причиной естественного осветления можно назвать избыток стресса. Такую связь пока удалось доказать во время эксперимента с лабораторными мышами.

По словам экспертов, для того, чтобы избежать раннего появления седины следует избавиться от вызывающих ее факторов. Используя цифровую модель удалось отследить процесс изменения цвета волосяного покрова. Организм способен вырабатывать отвечающие за пигментацию волос ферменты при полном поседении. Он блокируется стрессами и постоянными эмоциональными всплесками, исключив которые возникновение седины можно минимизировать. Этого возможно добиться по прошествии нескольких месяцев, – заключили ученые.