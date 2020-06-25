Редкий выход: Киану Ривз с возлюбленной Александрой Грант в аэропорту Берлина

25.06.2020, 17:26, Разное

В феврале начались съемки “Матрицы 4” с Киану Ривзом в роли Нео. Об этом стало известно после того как прохожие засняли актера за работой в центре Сан-Франциско. Впрочем, вскоре съемки были прекращены из-за коронавируса. И вот, спустя несколько месяцев, команда снова взялась за дело. На этот раз кричать “Камера, мотор!” режиссер проекта будет на улицах Берлина и некоторых соседних немецких городов.

В начале недели Киану вместе с другими членами съемочной команды прибыл в Германию. С собой он взял и возлюбленную Александру Грант – их редко удается вместе увидеть на публике.

Напомним, 55-летний Киану и 46-летняя Александра встречаются уже несколько лет. Они познакомились в 2009 году: актер собирался выпустить книгу и искал иллюстратора – знакомые порекомендовали ему художницу Александру Грант. В 2011-м они выпустили книгу “Ода счастью”, а в 2017-м вместе с дизайнером Джессикой Фляйшманн основали издательство X Artists’ Books. Совместный бизнес сблизил Ривза и Александру, и их отношения перешли на новый уровень. Впервые как пара они появились на публике в ноябре прошлого года.

Александра родилась в штате Огайо в профессорской семье. В детстве она жила в разных городах и странах: Мехико, Париж, Вашингтон… Уже в 11 лет она заявила родителям, что хочет стать художником – по ее мнению, эта профессия подходила ей больше всего. Грант ни разу не была замужем, но 7 раз исполняла роль подружки невесты.