 

Редкий выход: Киану Ривз с возлюбленной Александрой Грант в аэропорту Берлина

25.06.2020, 17:26, Разное

В феврале начались съемки “Матрицы 4” с Киану Ривзом в роли Нео. Об этом стало известно после того как прохожие засняли актера за работой в центре Сан-Франциско. Впрочем, вскоре съемки были прекращены из-за коронавируса. И вот, спустя несколько месяцев, команда снова взялась за дело. На этот раз кричать “Камера, мотор!” режиссер проекта будет на улицах Берлина и некоторых соседних немецких городов.

В начале недели Киану вместе с другими членами съемочной команды прибыл в Германию. С собой он взял и возлюбленную Александру Грант – их редко удается вместе увидеть на публике.

Напомним, 55-летний Киану и 46-летняя Александра встречаются уже несколько лет. Они познакомились в 2009 году: актер собирался выпустить книгу и искал иллюстратора – знакомые порекомендовали ему художницу Александру Грант. В 2011-м они выпустили книгу “Ода счастью”, а в 2017-м вместе с дизайнером Джессикой Фляйшманн основали издательство X Artists’ Books. Совместный бизнес сблизил Ривза и Александру, и их отношения перешли на новый уровень. Впервые как пара они появились на публике в ноябре прошлого года.

Александра родилась в штате Огайо в профессорской семье. В детстве она жила в разных городах и странах: Мехико, Париж, Вашингтон… Уже в 11 лет она заявила родителям, что хочет стать художником – по ее мнению, эта профессия подходила ей больше всего. Грант ни разу не была замужем, но 7 раз исполняла роль подружки невесты.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Мнение: Почему путинская десятка не дошла до некоторых опекунов

30.05 / Skoda презентовала обновленное приложение Connect для управления своими авто

09.05 / В Пермском крае школьники залезали на телевышку

04.05 / Что мы знаем о новом коронавирусе на данный момент

31.05 / Мнение: Переезд старых постов

13.04 / Госдума разрешила продажу лекарств через интернет

21.04 / В сеть слили переписку принца Гарри с отцом Меган Маркл: “Том, только мы можем помочь тебе”

05.06 / С точки зрения женщины

06.05 / “Как девочка”: Оксана Федорова удивила поклонников снимком без макияжа и укладки

06.06 / Русский Итон: система образования в Царскосельском лицее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска