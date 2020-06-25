Наоми Кэмпбелл впервые снялась для обложки Vogue у темнокожего фотографа

25.06.2020, 17:26, Разное

В последнее время тема расизма особенно громко звучит на мировой арене. Но еще до митингов Black Lives Matter Наоми Кэмпбелл снялась в фотосессии, которую можно считать весомым шагом в сторону улучшения отношения к темнокожим в fashion-индустрии. Впервые за 34 года карьеры супермодели автором обложки Vogue с ее участием стала темнокожий фотограф Надин Иевере.

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Публикация от Naomi Campbell (@naomi)24 Июн 2020 в 9:56 PDT

Это особенная для меня обложка. Я 34 года в этом бизнесе, и впервые для Vogue меня снимает темнокожая девушка. Надин, для меня честь работать с тобой, я узнала от тебя о новой трудовой этике, стиле жизни. Продолжай расти, Надин!

– написала Наоми в Instagram напротив обложки Vogue Spain. Сама Иевере также не скрывала эмоций, назвав случившееся безумием – в хорошем смысле этого слова:

Это безумие – быть цветной женщиной, которая впервые за 34 года сняла Наоми для Vogue!

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Публикация от Vogue España (@voguespain)18 Июн 2020 в 10:49 PDT

Стоит отметить, что Иевере в принципе была первой темнокожей женщиной, которая сняла обложку Vogue – это случилось в 2018 году с британской версией издания. Что касается американского Vogue, его обложки цветные женщины не делали, и в целом, по словам главного редактора журнала Анны Винтур, издание давало афроамериканцам – редакторам, фотографам, дизайнерам – недостаточно места для самовыражения, о чем она сожалеет:

Быть темнокожим сотрудником в Vogue нелегко, да вас и слишком мало, – обратилась она к афроамериканцам из своей команды. – Я знаю, что сказать, что мы исправимся, недостаточно, но мы исправимся – и, пожалуйста, имейте в виду, что я ценю ваши голоса и предложения, пока мы движемся вперед.

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Публикация от Vogue España (@voguespain)18 Июн 2020 в 1:10 PDT

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Публикация от Vogue España (@voguespain)18 Июн 2020 в 12:01 PDT