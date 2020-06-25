Назначена дата выхода в открытый космос первого туриста

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25.06.2020, 17:23, Разное

Российская “Энергия” и американская Space Adventures Inc. заключили соглашение об экспедиции на МКС двух космонавтов на короткий срок, передает RT. По задумке вместе с профессионалом на орбиту доставят туриста. У него будет возможность совершить выход в открытый космос.

Полет запланирован на 2023 год. Это обещает быть первым в истории выходом любителя в открытый космос.



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