Дженнифер Энистон о сериале “Друзья”: Не могла сбросить образ Рейчел Грин со своей спины

25.06.2020, 17:23, Разное

Голливудская дива приняла участие в круглом столе, где дискутировала

с не менее знаменитыми коллегами: Роуз Бирн, Хеленой Бонэм Картер, Риз

Уизерспун, Жанель Моне. В доверительной беседе Дженнифер Энистон сообщила, что

образ, который она в течение десяти лет воплощала в “Друзьях”, слишком сильно

прилип к ней. Режиссеры не видели в ней других персонажей.

Работа в “Друзьях” “истощила” актрису. “Я хочу сказать, что

ни за что на свете не смогла бы сбросить образ Рейчел Грин со своей спины”, – призналась

Дженнифер. Знаменитости долго не удавалось убедить продюсеров и режиссеров, что

она способна на большее. Энистон опасалась, что так и останется актрисой одной

роли.

По словам голливудской дивы, из-за страха она несколько лет испытывала

негативные эмоции. Все изменилось в 2002 году, когда артистка получила роль в фильме

“Хорошая девочка”. Съемки в картине помогли знаменитости отвлечься от образа

Рэйчел и поверить в себя.

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 21 Фев 2020 в 2:04 PST

Напомним, совсем скоро поклонники “Друзей” смогут увидеть

спецвыпуск ситкома. В новом проекте главные звезды сериала соберутся перед

камерами и в формате беседы поделятся воспоминаниями о съемках. Работа над спецвыпуском

продлится с августа по сентябрь 2020 года.