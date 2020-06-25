 

Дженнифер Энистон о сериале “Друзья”: Не могла сбросить образ Рейчел Грин со своей спины

25.06.2020, 17:23, Разное

Голливудская дива приняла участие в круглом столе, где дискутировала
с не менее знаменитыми коллегами: Роуз Бирн, Хеленой Бонэм Картер, Риз
Уизерспун, Жанель Моне. В доверительной беседе Дженнифер Энистон сообщила, что
образ, который она в течение десяти лет воплощала в “Друзьях”, слишком сильно
прилип к ней. Режиссеры не видели в ней других персонажей.

Работа в “Друзьях” “истощила” актрису. “Я хочу сказать, что
ни за что на свете не смогла бы сбросить образ Рейчел Грин со своей спины”, – призналась
Дженнифер. Знаменитости долго не удавалось убедить продюсеров и режиссеров, что
она способна на большее. Энистон опасалась, что так и останется актрисой одной
роли.

По словам голливудской дивы, из-за страха она несколько лет испытывала
негативные эмоции. Все изменилось в 2002 году, когда артистка получила роль в фильме
“Хорошая девочка”. Съемки в картине помогли знаменитости отвлечься от образа
Рэйчел и поверить в себя.

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 21 Фев 2020 в 2:04 PST

Напомним, совсем скоро поклонники “Друзей” смогут увидеть
спецвыпуск ситкома. В новом проекте главные звезды сериала соберутся перед
камерами и в формате беседы поделятся воспоминаниями о съемках. Работа над спецвыпуском
продлится с августа по сентябрь 2020 года.



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