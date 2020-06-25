Мнение: Эксклюзивный процесс

25.06.2020, 17:18, Разное

Процесс народного "волеизъявления" выглядит, как и положено в 20 году – крайне эксклюзивно.

Журналист Дождя Лобков сообщил, что ему удалось проголосовать дважды – на избирательном участке и "электронно". Памфилова назвала это провокацией. Сделать так, чтобы исключить возможность двойного голосования, в ЦИК не догадались.

Судя по всему, легитимность результата будет существенно выше прошлых рекордных 146 процентов.

Вполне возможно, что если эксперимент с голосованием будет признан удачным, то его распространят и на последующие выборы. Хороший опыт – зачем зря терять.

ПС. И вот с таким "голосованием" кто-то еще надеется, что его голос что-то значит?

Хотя стоит отметить, что фантастический идиотизм голосования вполне соответствует содержательной части того, за что оно проходит. "Обнуление" сроков Путина выглядит крайне адекватно – именно настолько убого оно и должно быть. По мощам и елей.