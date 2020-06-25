Мнение: Эксклюзивный процесс
25.06.2020, 17:18, Разное
Процесс народного "волеизъявления" выглядит, как и положено в 20 году – крайне эксклюзивно.
Журналист Дождя Лобков сообщил, что ему удалось проголосовать дважды – на избирательном участке и "электронно". Памфилова назвала это провокацией. Сделать так, чтобы исключить возможность двойного голосования, в ЦИК не догадались.
Судя по всему, легитимность результата будет существенно выше прошлых рекордных 146 процентов.
Вполне возможно, что если эксперимент с голосованием будет признан удачным, то его распространят и на последующие выборы. Хороший опыт – зачем зря терять.
ПС. И вот с таким "голосованием" кто-то еще надеется, что его голос что-то значит?
Хотя стоит отметить, что фантастический идиотизм голосования вполне соответствует содержательной части того, за что оно проходит. "Обнуление" сроков Путина выглядит крайне адекватно – именно настолько убого оно и должно быть. По мощам и елей.
Источник: Эль Мюрид
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