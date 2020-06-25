Латвия попросила США оставить военных в Европе

25.06.2020, 17:16, Новости дня

Латвии важно, чтобы Соединенные Штаты держали в Европе военный контингент, сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

Министр в эфире Латвийского заявил, что Латвия следит за обстановкой в Европе и анализирует заявления главы Белого дома Дональда Трампа о переброске американских солдат, передает ТАСС.

Он отметил, что детали решения американского лидера пока не известны, в том числе как много американских военных может быть переброшено и в какие государства.

«Важно, чтобы присутствие США в Европе сохранялось. Думаю, американские солдаты должны находиться и в Германии, и в Польше. Однако я не могу спекулировать на том, в каких странах солдаты появятся», – сообщил Ринкевичс.

В среду президент Дональд Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».