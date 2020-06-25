 

Латвия попросила США оставить военных в Европе

25.06.2020, 17:16, Новости дня

Латвии важно, чтобы Соединенные Штаты держали в Европе военный контингент, сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

Министр в эфире Латвийского заявил, что Латвия следит за обстановкой в Европе и анализирует заявления главы Белого дома Дональда Трампа о переброске американских солдат, передает ТАСС.

Он отметил, что детали решения американского лидера пока не известны, в том числе как много американских военных может быть переброшено и в какие государства.

«Важно, чтобы присутствие США в Европе сохранялось. Думаю, американские солдаты должны находиться и в Германии, и в Польше. Однако я не могу спекулировать на том, в каких странах солдаты появятся», – сообщил Ринкевичс.

В среду президент Дональд Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

28.05 / Главный санврач Украины Ляшко рассказал, собирается ли идти в мэры Киева

25.06 / В США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение

13.05 / Против протестующих в Черногории полиция применила светошумовые гранаты

20.04 / Стрельба в Канаде: число жертв возросло до 17 человек

13.05 / Кличко попросил Кабмин разрешить работу киевского метро с 25 мая

20.06 / Умер первый тренер Дарьи Клишиной Юрий Кириллов

14.06 / В Пулково столкнулись два самолета

19.05 / Более трети чилийских сенаторов ушли на карантин

12.04 / Пожар в Чернобыле продолжается больше недели. Пожарная авиация совершила более 90 вылетов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска