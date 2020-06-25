 

Развеян миф о вреде защитных масок

25.06.2020, 17:08, Новости дня

Из-за длительного ношения масок у некоторых людей возникают мысли об их вреде, однако американские ученые развеяли этот миф, сообщил The Philadelphia Inquirer.

«Люди пытаются придумать причины, чтобы не носить маски, и ставят под сомнение медицинские исследования», – передает РИА «Новости» слова представителя Американского общества инфекционных заболеваний Равина Куллара.

Кроме того, люди опасаются заболеть из-за ношения маски.

По словам инфекциониста Медицинского центра Университета Вандербильта Уильяма Шаффнера, у врачей просто нет данных о том, что маска может стать причиной заболевания.

«Моя маска защищает вас, ваша маска защищает меня», – приводит издание слова врачей.

Согласно исследованию, полную защиту от коронавируса маски не обеспечивают, но, тем не менее, действуют как барьер, задерживая распространение инфекции в воздухе.

При этом они отметили, что из-за масок-респираторов может повыситься уровень углекислого газа в крови, поэтому следует делать перерывы в их ношении.

Ранее Минздрав предупредил о том, что ношение маски, спустив на подбородок, может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима.

Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что носить средства индивидуальной защиты и пользоваться антисептиками для борьбы с коронавирусом россиянам придется и осенью.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Анкара заявила об успехе турецких военных в Ливии

05.05 / За период карантина СБУ разоблачила 301 интернет-агитатора, распространявшего фейки о COVID-19

12.06 / Le Monde – слишком щедрая господдержка французской экономики возымела обратный эффект

16.06 / Трамп подписал указ о реформе полиции

27.04 / Медведчук заявил об удалении посольством США сообщений о работе биолабораторий на Украине

03.05 / При коронавирусе организм может атаковать сам себя, но вероятность этого можно снизить

09.05 / «Молодая Гвардия» организует народные концерты с балконов домов в российских городах

17.06 / Названы негативные последствия введения обязательного ЕГЭ по истории

19.06 / Имущество Бабарико арестовали в Белоруссии

08.05 / США обвиняют Россию в ухудшении ситуации в Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска