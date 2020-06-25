Мнения: Поправляя Конституцию, мы продолжаем строить Третью Республику

25.06.2020, 17:08, Новости дня

Поправки в Конституцию – это не юридическая мелочь. Они должны привести к тектоническому сдвигу в нашем гражданском сознании. Первая республика» в РФ просуществовала менее года: от дня «отречения» императора Николая II до разгона Учредительного Собрания. «Вторая республика» – советская, деформированная однопартийным диктатом, но все же республика – длилась большую часть прошлого века.

Поправки в Конституцию – это не юридическая мелочь. Они должны привести к тектоническому сдвигу в нашем гражданском сознании. Первая республика» в РФ просуществовала менее года: от дня «отречения» императора Николая II до разгона Учредительного Собрания. «Вторая республика» – советская, деформированная однопартийным диктатом, но все же республика – длилась большую часть прошлого века.

С принятием в декабре 1993 года Конституции Российской Федерации в истории нашей страны начался период Третьей Республики. Мы редко осознаем собственную принадлежность к нашей недавней истории. У нас нет единства в ее оценке. Особенно, если говорим о 90-х годах 20 века. Однако нужно иметь гражданское мужество признать и принять свою недавнюю историю, которую творили обычные, несовершенные люди. Конституцию, институты новой РФ создавали люди, которых трудно канонизировать или героизировать сегодня. Но они создавали эти институты для несовершенных людей в непонятное время. И эти институты – работают!

Конституция – не только писаный «общественный договор», но и «генеральный план» государственного строительства. И нужно сказать, что этот план был реализован. Мы привыкли делить нашу историю по правлениям, обнуляя каждый раз достигнутое. Но это плохая привычка. Принцип единства нашей истории, подкрепленный единством Основного закона, напоминает нам, что нет никакой непереходимой бездны между девяностыми и двухтысячными, между нулевыми и десятыми. Не должно быть таковой бездны между десятыми и двадцатыми.

Президентские правления Ельцина, Путина, Медведева, снова Путина – это не отдельные «эпохи» в новейшей истории, а части единого периода – легислатуры Третьей Республики. Седьмая Дума – не просто «седьмая», а Седьмая Дума Третьей Республики. Кризисы и обретения, победы и поражения, – вехи истории Третьей Республики. Истории, которая должна продолжаться.

Поэтому, когда сегодня говорят о «транзите власти», не следует понимать под «транзитом» скачок «из одной страны в другую» или «из одной эпохи в другую»: «транзит» – часть истории Третьей Республики.

Также важно понимать, что вынесенные на общероссийское голосование поправки в Конституцию – не означают принятия новой Конституции. При любом исходе общероссийского голосования народ РФ подтверждает свой исторический выбор, – выбор свободы, демократии, прав человека, – выбор, зафиксированный в Конституции 1993 года. Выбор «Третьей Республики». Вспомним, что изменения не касаются первых двух глав Конституции.

Тогда в чем смысл поправок, вынесенных на общероссийское голосование? Можно дать два ответа на этот вопрос. Прежде всего, представляется, что речь идёт о «тонкой настройке» политико-правовой конструкции нашего государства.

Поправки есть закономерный итог трёх десятилетий строительства демократии в России. За это время универсальные ценности прав и свобод человека были осмыслены в контексте нашей культуры. За это время накоплен обширный опыт государственного строительства. И результат такого осмысления должен быть сформулирован в правовой системе страны.

Прежде всего – в Конституции, которая является своего рода мембраной между ценностным миром культуры и системой права. Также здесь можно вспомнить о целом спектре гуманитарных и технологических вызовов современности, которые нашли отражение в поправках: от фиксации конституционно-правового понимания брака как союза мужчины и женщины до защиты прав личности в информационном обществе.

Но это первый ответ. В конце концов, все поправки, которые мы сегодня обсуждаем и будем принимать или отвергать 1 июля, можно было принять без процедуры общероссийского голосования.

А вот второй ответ. Вовлечение всех граждан страны в обсуждение конституционных поправок должно привести к тектоническому сдвигу в нашем гражданском сознании. Мы должны, во-первых, научиться строить нашу общественную и государственную жизнь во всех её аспектах через призму Конституции, ее ценностей, принципов и норм. Во-вторых, мы должны стать менее зависимыми от переменных величин (личность того или иного гражданина, занимающего ту или иную должность) и более приверженными величинам постоянным (право, государство, институты и т.д.).

То есть быть не только сторонниками того или иного политика, членами той или иной партии, но прежде всего – гражданами Третьей Российской Республики, права, свободы и обязанности которых закреплены в ее Конституции.

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