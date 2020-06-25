 

В Москве оштрафовали на 75 тысяч рублей человека, вышедшего на Красную площадь со смайликом

25.06.2020, 17:06, Новости дня

Тверской районный суд Москвы 25 июня оштрафовал на 75 тысяч рублей (более $1000) активиста “Бессрочного протеста” Даниила Галицкого.​ Он был задержан на Красной площади в Москве 21 декабря 2019 года, когда развернул плакат с изображением смайлика.

 

Галицкого признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Сам активист назвал свою акцию социальным экспериментом.

На Красной площади регулярно задерживают участников различных акций: экоактивистов, которые хотели записать видеообращение, участников одиночных пикетов с плакатами против конституционной реформы, а также протестующих против внутренней политики Таджикистана. В июле 2019 года там же задержали активиста Максима Кондратьева, который держал в руках чистый лист бумаги.

Большинство задержанных на Красной площади получают штрафы за нарушение правил проведения публичных мероприятий. 

 



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