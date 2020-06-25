 

Бердымухамедов предложил создать туркменский мессенджер для распространения “достоверной информации”

25.06.2020, 17:06, Новости дня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на рабочем совещании 24 июня сказал о необходимости разработки “современной национальной системы обмена интернет-сообщениями для распространения среди населения достоверной информации”.

Также Бердымухамедов поручил туркменским СМИ зарегистрироваться в популярных социальных сетях – в целях донесения до мирового сообщества “достигаемых во всех секторах национальной экономики успехов”. 

К таким успехам президент Туркменистана отнес строительство крупных промышленных комплексов, “масштабные проекты международного значения в области транспорта и ТЭК”, а также другие проекты, которые, по его словам, необходимо освещать “в мировом пространстве”. А для этого, по его словам, нужно использовать “национальные сайты и внедрять современные технологии”.

Туркменистан является закрытой страной, здесь работают только единичные государственные средства массовой информации. В “Индексе свободы прессы”, который ежегодно публикует организация “Репортеры без границ”, Туркменистан занял предпоследнее место, при том, что последнее место занимает Северная Корея. Третье место Туркменистан также занимает в списке стран с самой жесткой цензурой. По данным авторов этого доклада из Комитета по защите журналистов, в Туркменистане “средства массовой информации служат рупором государства, и любая независимая журналистика ведется из изгнания”.

В феврале 2020 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов  поручил государственным ведомствам открыть свои веб-сайты. В декабре 2019 года государственные медиа Туркменистана сообщили, что сын президента Сердар Бердымухамедов, который тогда занимал на пост главы Ахалского велаята (области), первым среди остальных регионов ввел в электронный документооборот в систему государственного управления. Через неделю после этого Бердымухамедов-младший провел встречу по “обмену опытом в сфере цифровизации” с руководителями других областей.

 



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