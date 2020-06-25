США по-прежнему привержены защите Республики Корея

25.06.2020, 17:05, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал заявление по случаю 70-й годовщины начала Корейской войны, которая отмечается 25 июня.

«Соединенные Штаты никогда не забудут людей из США, Республики Корея и других стран под Командованием ООН, погибших во имя наших общих ценностей свободы и демократии, – заявил Помпео. – США по-прежнему сохраняют непоколебимую приверженность защите Республики Корея. Альянс продолжает работать в направлении наших общих целей – обеспечения мира, стабильности и процветания на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы выстроили прочные экономические отношения и ведем сотрудничество в области науки и здравоохранения, очередным примером которого стала наша совместная работа в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Мы чтим память военнослужащих из США и Республики Корея и всех, кто сражался вместе с ними, и высоко ценим их отвагу и жертвы, принесенные во время Корейской войны».

В четверг президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп возлагают цветы к памятнику павших в Корейской войне.