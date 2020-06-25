В РФ объявили в розыск молдавского бизнесмена Усатого

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25.06.2020, 16:53, Новости дня

МВД объявило в розыск бизнесмена и политика из Молдавии Ренато Усатого по уголовному делу об организации преступного сообщества, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ренато Усатый объявлен в федеральный розыск», – сказал собеседник ТАСС.

Усатый в прессе отмечал, что, по его мнению, Интерпол не включит его в базу международного розыска, так как несколько лет назад Интерпол признавал его преследование политически мотивированным.

В августе 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал молдавского бизнесмена Вячеслава Платона по делу об организации преступного сообщества в отношении экс-лидера правящей Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.

Кроме того, 7 мая сообщалось, что экс-председателя совета директоров двух банков «Балтика» и «Инкредбанк» (Индустриальный кредит) Олега Власова задержали в Москве в рамках дела об организации преступного сообщества и выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей. Организатором преступной схемы называется Плахотнюк, которому предъявлено заочное обвинение, как и молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому.



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