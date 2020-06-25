Глава Крыма рассказал об украинском «рефлексе собаки Павлова»

25.06.2020, 16:53, Новости дня

Нота протеста Украины из-за проведения парада Победы в Крыму сравнима с рефлексом собаки Павлова, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«С одной стороны, это, конечно, рефлекс, как у собачек Павлова: аналогичными нотами Киев реагирует и на визиты нашего Президента на полуостров, и на другие значимые для крымчан события. С другой стороны, отношение украинской власти к Великой Отечественной войне хорошо известно, и ждать иной реакции от поклонников Бандеры не приходится», – написал Аксенов в своем «ВКонтакте».

Он заметил, что в этом вопросе «каждому свое».

«Бандеровцам – радужный флаг на монументе «Родина-мать» в столице Украины, вывешенный 22 июня так называемыми активистами ЛГБТ, крымчанам – Парад Победы», – сообщил Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что никаких официальных протестов из-за «оскорбления извращенцами» памяти жертв войны и чувств ветеранов от должностных лиц киевской власти не последовало.

Ранее Украина направила РФ ноту протеста из-за парадов в Крыму и Донбассе.

Дипломатическое представительство США на Украине также поддержало протест Киева в связи с парадами Победы в республиках Донбасса и в Крыму.