 

Москва оценила решение Польши стать «прифронтовым государством»

25.06.2020, 16:48, Новости дня

Стремление Польши закрепиться в статусе «прифронтового государства» говорит о том, что в Варшаве, вероятно, осознают издержки получения такого статуса, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

«Видимо, следует исходить из того, что если в Варшаве осознанно хотят закрепиться в статусе прифронтового государства путем приема на своей территории иностранных сил на постоянной основе, то, наверное, осознают все издержки, связанные с этим. В том числе для собственной безопасности», – сказал ТАСС Грушко, комментируя планы США перебросить часть войск из Германии в Польшу.

В среду президент Дональд Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

В Москве считают, что Вашингтон в этой ситуации может решиться на нарушение Основополагающего акта РФ – НАТО.



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