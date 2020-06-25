Финляндия решила открывать границу с Россией в последнюю очередь

25.06.2020, 16:48, Новости дня

Граница Финляндии с Россией откроется в числе последних – только после начала свободного передвижения внутри Шенгенской зоны, сообщила глава финского МВД Мария Охисало.

«Правительство постоянно следит за ситуацией. Сначала будут отменены ограничения на границах внутри Шенгена, и затем мы перейдем к так называемым третьим странам, к которым относится Россия. Это, скорее всего, последние страны, которые будут открыты для туризма», – передает ее слова ТАСС.

Глава МВД заявила, что до открытия границ для туристов сначала могут быть разрешены рабочие поездки. При этом все вопросы будут обсуждаться на уровне Евросоюза.

В середине июня сообщалось, что Финляндия откроет границы для любых поездок по северу Европы, за исключением Швеции, однако ограничения на внешних границах, в том числе с Россией, останутся в силе как минимум до 14 июля.