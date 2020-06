Ученые рассказали, как упражнения на выносливость предупреждают метаболические заболевания

Новое исследование обнаружило, что у людей, которые выполняют упражнения на выносливость в течение многих лет, ниже риск болезней, связанных с обменом веществ. Ученые выяснили, что в основе этого феномена лежит изменение активности ряда генов. Научная работа опубликована в Cell Reports.

«Известно, что краткосрочные программы упражнений могут влиять на активность генов в мышцах, но приверженность к регулярным упражнениям в течение жизни связана с долгосрочной пользой для здоровья», – сообщил Марк Чепмен (Mark Chapman), профессор Университета Сан-Диега (University of San Diego), ведущий автор исследования.

Ученые детально проанализировали, как изменилось считывание информации с генов в мышцах 40 человек. 18 участников исследования в течение длительного времени были инструкторами по упражнениям на выносливость, 7 – по силовым упражнениям, и 15 были в группе контроля (не занимались спортом).

При помощи секвенирования РНК ученые отследили активность более чем 20 тысяч генов. Для этого они провели биопсию мышц всем участникам исследования. Оказалось, что многолетние упражнения на выносливость связаны со значительным изменением экспессирования (интенсивности считывания) примерно 1 тысячи генов. У тех, кто отдавал предпочтение силовым упражнениям, такой выразительный эффект обнаружен не был.

«Исследование показывает, что гены, которые реагируют на упражнения, могут играть роль в развитии метаболических болезней», – сообщил New Atlas Карл Йохан Зундберг (Carl Johan Sundberg, профессор департамента фармакологии и физиологии Каролинского института (Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet), соавтор исследования.

Также ученые проанализировали данные предыдущих исследований, в которых больные диабетом проходили 6-12-месячные курсы упражнений на выносливость. Оказалось, что даже короткие курсы упражнений существенно влияют на активность генов, которые связаны с болезнью. Изменения в генах в таких случаях похожи на те, которые наблюдаются после многолетних тренировок.

«Это утверждает о том, что даже короткие программы упражнений (в 6-12 месяцев) могут существенно повлиять на здоровье людей, которые страдают от метаболических расстройств», – считает Зундберг.

Другие исследования не говорят о том, что силовые упражнения менее полезны для обмена веществ, чем упражнения на выносливость. Но ученые предполагают, что влияния силовых упражнений на гены краткосрочно.