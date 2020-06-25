Участница парада в Калининграде отреагировала на инцидент с потерянной туфлей

25.06.2020, 16:30, Новости дня

Гвардии прапорщик, фельдшер командного пункта одной из частей ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, которая потеряла туфлю на параде Победы в Калининграде, но не сбила строй, призналась, что не ожидала такой реакции на инцидент.

«Я, конечно, рассчитывала, что никто не обратит внимание на этот момент – прошла и прошла. Но потом мне стали звонить друзья и знакомые, рассказывать, что в прямом эфире сказали о том, что девушка-участница парада потеряла обувь, спрашивали: не про тебя ли?» – передает РИА «Новости» ее слова.

Кальчинская отметила, что «на юбилейном параде ничто не должно было помешать тому, чтобы пройти достойно».

«В первый момент промелькнула мысль, вдруг я что-то сделала не так, но деваться некуда – нужно было идти дальше. Ну а на награждении сегодня было очень волнительно, но могу сказать, я была очень счастлива, наверное, даже горда собой», – рассказала участница парада.

Кроме того, девушка поделилась воспоминаниями, как попала на флот.

«По окончании Балтийского федерального университета по специальности «Лечебное дело» мы вместе с подругой-одногруппницей искали работу и случайно узнали о вакансии на флоте, решили попробовать. Нас взяли с огромной радостью, так как медики были нужны», – отметила Кальчинская.

Она также уточнила, что таким образом «стала продолжателем династии – папа и оба дедушки Ксении были военными». На данный момент девушка получает дополнительное образование. Фельдшером командного пункта одной из частей ПВО Балтийского флота Ксения служит уже четыре года и расставаться со службой не собирается.

«Никуда не собираюсь переводиться, мне очень нравится служить именно здесь, где я служу», – подытожила она.

После инцидента на параде адмирал Носатов особо отметил действия Кальчинской, потерявшей туфлю, но продолжившей маршировать босиком. Позже адмирал наградил участницу парада.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.