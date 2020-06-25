 

Участница парада в Калининграде отреагировала на инцидент с потерянной туфлей

25.06.2020, 16:30, Новости дня

Гвардии прапорщик, фельдшер командного пункта одной из частей ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, которая потеряла туфлю на параде Победы в Калининграде, но не сбила строй, призналась, что не ожидала такой реакции на инцидент.

«Я, конечно, рассчитывала, что никто не обратит внимание на этот момент – прошла и прошла. Но потом мне стали звонить друзья и знакомые, рассказывать, что в прямом эфире сказали о том, что девушка-участница парада потеряла обувь, спрашивали: не про тебя ли?» – передает РИА «Новости» ее слова.

Кальчинская отметила, что «на юбилейном параде ничто не должно было помешать тому, чтобы пройти достойно».

«В первый момент промелькнула мысль, вдруг я что-то сделала не так, но деваться некуда – нужно было идти дальше. Ну а на награждении сегодня было очень волнительно, но могу сказать, я была очень счастлива, наверное, даже горда собой», – рассказала участница парада.

Кроме того, девушка поделилась воспоминаниями, как попала на флот.

«По окончании Балтийского федерального университета по специальности «Лечебное дело» мы вместе с подругой-одногруппницей искали работу и случайно узнали о вакансии на флоте, решили попробовать. Нас взяли с огромной радостью, так как медики были нужны», – отметила Кальчинская.

Она также уточнила, что таким образом «стала продолжателем династии – папа и оба дедушки Ксении были военными». На данный момент девушка получает дополнительное образование. Фельдшером командного пункта одной из частей ПВО Балтийского флота Ксения служит уже четыре года и расставаться со службой не собирается.

«Никуда не собираюсь переводиться, мне очень нравится служить именно здесь, где я служу», – подытожила она.

После инцидента на параде адмирал Носатов особо отметил действия Кальчинской, потерявшей туфлю, но продолжившей маршировать босиком. Позже адмирал наградил участницу парада.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Роскачество дало рекомендации по выбору медицинской маски

05.06 / Эдуарда Радзюкевича зрители долгое время знали только по голосу

02.05 / В Подмосковье на улице нашли тело новорожденного

26.05 / Остаться в форме: как найти онлайн-альтернативу спортзалу и не навредить здоровью

31.05 / NYT – Трамп решил пригласить Россию на саммит G7 — обсудить «китайский вопрос»

21.04 / “Дом культуры и смеха”: премьера на канале “Россия 1”

13.05 / Эксперт: Организаторы кибератаки на «Бессмертный полк онлайн» оскорбили память о Победе

14.04 / В Сети показали длинный универсал Lada Granta

11.06 / Оставленный один на несколько дней ребенок упал с пятого этажа и выжил под Калугой

18.05 / На Донбассе ранения получили трое украинских военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска