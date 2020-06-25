Александр Васильев предостерег актрису Екатерину Кузнецову от печальной судьбы: Молодость упорхнула – снимать перестают

25.06.2020, 16:23, Разное

По словам модного

эксперта, Кузнецова обладает типично славянской внешностью: светлые волосы,

высокие скулы, спортивное тело. Екатерину Александр назвал женственной и

сексапильной.

Ведущий шоу “Модный приговор” пояснил, почему артистка

популярна не только на родине, но и в России. Васильев считает, что она соответствует типажу гламурной блондинки с кукольной внешностью. Такие девушки обычно становятся женами очень обеспеченных мужчин с Рублевского

шоссе.

“Одевается Кузнецова современно, не провокационно, статусно,

стильно”, – оценил гардероб красавицы модный эксперт. Артистка не кичится

жемчугами и бриллиантами: кутюрье предположил, что девушка пока на такие

украшения не заработала. Впрочем, Екатерина, по мнению звезды “Модного

приговора”, притягивает успех.

Александр Васильев добавил, что некоторые молодые актрисы совершают большую ошибку, делая ставку только на молодость и красоту. “Сыграли

главные роли в нескольких сериалах, а затем молодость упорхнула, и снимать их

перестают…” – рассудил эксперт. Кутюрье предостерег Екатерину Кузнецову от

подобной судьбы. Телеведущий пожелал артистке творческого развития.

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Публикация от Катя Кузнецова (@katykino) 13 Мар 2020 в 2:43 PDT

Александр Васильев отметил, что Незалежная часто одаривает Россию невероятно привлекательными женщинами. Кутюрье перечислил

знаменитых у нас украинок: это Наташа Королева, Ани Лорак, Светлана Лобода, Анна Седокова и Вера Брежнева.