Названа наиболее пострадавшая от коронавируса улица Москвы

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25.06.2020, 16:16, Новости дня

Арбат оказался в списке наиболее пострадавших торговых улиц Москвы из-за вспышки коронавируса и мер, принятых с целью предотвращения распространения инфекции, сообщила компания JLL.

«По итогам второго квартала этого года доля свободных помещений на Арбате составила 14,3%, увеличившись на 4,6 процентного пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Данная локация оказалась одной из наиболее пострадавших среди центральных торговых коридоров Москвы», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Последствия вспышки коронавируса в виде отсутствия туристического потока и ограничительных мер на работу ретейла и заведений общественного питания сильно повлияли на одну из главных туристических улиц столицы.

Во втором квартале на Арбате уменьшилось количество сувенирных магазинов, пропали кафе «МУ-МУ», кафе-бар Sixties и еще несколько точек.

«В будущем в данной локации возможен дальнейший рост вакантности, так как все еще не ясно, когда откроются границы и восстановится туристический поток. Кроме того, ограничения на работу ретейла и ресторанного сегмента были сняты не так давно, и покупательная способность населения не восстановится до прежнего уровня еще какое-то время», – приводятся в сообщении слова руководителя отдела стрит-ретейла JLL Екатерины Подлесных.

Напомним, уровень деловой активности столичных предприятий превысил показатели до введения ограничений из-за пандемии коронавируса. Так, среднесуточный оборот столичных предприятий за прошлую неделю составил 27,8 млрд рублей, что на 13% выше показателя предыдущей недели.



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