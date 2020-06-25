Зои Дешанель и Джейкоб Печеник официально расторгли брак: детали развода

25.06.2020, 16:10, Разное

Слухи о том, что в семье звезды “500 дней лета” и “Автостопом по галактике” Зои Дешанель и ее супруга, продюсера Джейкоба Печеника, не все гладко, появились летом прошлого года, после того как на одном из мероприятий актриса появилась без обручального кольца. В сентябре домыслы поклонников получили официальное подтверждение – пара опубликовала соответствующее заявление. Бракоразводный процесс длился 9 месяцев и теперь завершился – Зои и Джейкоб официально разведены.

Зои Дешанель и Джейкоб ПеченикКак сообщает New York Post, в процессе участвовал Верховный суд Лос-Анджелеса. Экс-супруги договорились об опеке над детьми – четырехлетней Элси Оттер и двухлетнем Чарли Вулфе: согласно их решению, она будет совместной. Зои, которая после свадьбы взяла фамилию мужа, вернула девичью фамилию – теперь она снова Дешанель не только в титрах фильмов, но и в паспорте.

Дешанель и Печеник познакомились на съемках фильма “Рок на Востоке”, продюсером которого был Джейкоб. Их роман начался в августе 2014 года, вскоре после расставания Дешанель с ее предыдущим бойфрендом, сценаристом Джеми Линденом. В 2015 году Зои и Джейкоб тайно узаконили свои отношения, а в июле того же года у пары родилась дочь Эсли. В мае 2017-го на свет появился сын Чарли.

Зои Дешанель и Джейкоб ПеченикВ сентябре прошлого года Зои рассекретила свой новый роман – на этот раз с иллюзионистом и продюсером Джонатаном Скоттом. Тогда же пара впервые попала в объективы папарацци, а романтические отношения между ними подтвердили их друзья. Спустя время они вместе пришли на съемки популярного телешоу “Танцы со звездами” (Dancing With The Stars). Пара сидела в первом ряду за столиком у самого танцпола, и Скотт ни на минуту не выпускал Зои из объятий. Кадры с ними попали в проморолик шоу на телеканале ABC. По словам других зрителей, которые сидели рядом, Скотт специально придвинул свой стул поближе к Зои и постоянно что-то мило рассказывал ей на ухо, а она смеялась.

Зои Дешанель и Джонатан Скотт