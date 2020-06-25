Лидер темнокожих протестующих пригрозил «сжечь» США

25.06.2020, 16:08, Новости дня

Участники протестного движения в США «сожгут систему», если власти страны не станут выполнять их требования, сообщил руководитель нью-йоркского отделения движения Black Lives Matter Хоук Ньюсом.

США, начиная с войны за независимость, были основаны на насилии, сообщил Ньюсом в эфире Fox News.

«США вмешиваются и подрывают режимы, заменяют их лидеров на тех, кто им нравится. Так что для любого американца обвинять нас в том, что мы склонны к насилию – крайне лицемерно», – приводит его слова РИА «Новости».

Политик отметил, что не оправдывает насилие, но, по его мнению, это единственный способ борьбы. Он привел в пример события 60-х годов, когда чернокожее население США смогло добиться своих целей.

«Если эта страна не даст нам того, что мы хотим, мы сожжем эту систему и заменим ее. Ясно? Я могу говорить это как образно, так и буквально. Это вопрос интерпретации», – сказал Ньюсом.

Ньюсом также заявил, что Иисус Христос был «самым известным черным радикальным революционером», которого убили, как и других «черных активистов».

«Я просто хочу освобождения черных и черного народовластия, любой ценой», – заключил он.

На фоне беспорядков в американских городах, которые вспыхнули в конце мая после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе, президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных, над городом пролетела боевая авиация.

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер раскритиковала разгон «безоружных протестующих» у Белого дома. Глава Пентагона Марк Эспер отказался поддержать использование Закона о восстаниях 1807 года против демонстрантов и приказал отозвать всех переброшенных к Вашингтону военных на свои базы.

После этого Пентагон заявил, что около 400 военнослужащих Национальной гвардии США будут помогать полиции Вашингтона поддерживать правопорядок в городе и частности охранять памятники.