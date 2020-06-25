Сенатор разоблачил планы США по публикации фейковых видео о голосовании по Конституции

25.06.2020, 16:08, Новости дня

К 25 июня в Сети планировалось опубликовать 20 лживых видеороликов для дискредитации высшего руководства России, проводить эту акцию собирались при помощи движения «Нет», пропагандой которого занимаются информационные органы Госдепартамента США, сообщил сенатор Андрей Климов.

«Расчет за океаном был явно на то, что созданная их протеже медиаволна, а также протестный разогрев в социальных сетях вызовут акции неповиновения и выведут на улицы российских городов шумные группы оппозиционеров», – приводит слова Климова RT в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что активисты движения для правдоподобности своих тезисов, роста оппозиционных настроений могут воспользоваться экзитполами, которые «попробуют провести силами аффилированных с ними лиц», после чего вечером 1 июля они могут попытаться спровоцировать «антигосударственный митинг-флешмоб».

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве. В 10.00 мск началось электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Глава государства Владимир Путин заявлял, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать.