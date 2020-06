США возмутились решением мэрии Иерусалима прикрыть флаг ЛГБТ на американском посольстве

25.06.2020, 16:08, Новости дня

Американские дипломаты выразили недовольство в связи с тем, что власти Иерусалима прикрыли ЛГБТ-флаг на посольстве США, информирует The Times of Israel.

Власти муниципалитета в Иерусалиме, где располагается одно из зданий посольства США, прикрыли транспарант о правах сексуальных меньшинств. Источник The Times of Israel в американском посольстве назвал этот шаг «посягательством на суверенитет США», пишет Cursorinfo.

«Пока посол Фридман отстаивает аннексию в США, вы решили вторгнуться на нашу суверенную территорию?» – сообщил источник, имея в виду план властей Израиля аннексировать земли Иудеи, Самарии и иорданской долины по согласованию с США.

Посол США уже разговаривал по поводу инцидента с ЛГБТ-баннером с мэром города Моше Лионом, который назвал инцидент «неловкой ошибкой» подчиненного. Выяснилось, что помощник градоначальника, который отправил инспекторов прикрывать транспарант тканью, придерживается крайне правых взглядов.

На баннере были размещены слова о толерантности и разнообразии на фоне флага ЛГБТ. Он появился в связи с проводящимся в июне «месяцем гордости ЛГБТ».

#Exclusive: Israel police ordered United States Embassy to cover #Pride flag displayed every June, according to knowledgable source who said about 20 motorcycle cops drove up & demanded banner be removed. Have requested explanation from @israelpolice & @usembassyjlm pic.twitter.com/0DlV8BWqvq

— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) June 23, 2020

В 2018 году сообщалось, что в Израиле появилась новая партия, заявленной целью которой является защита прав сексуальных меньшинств – геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов. Перед этим представители ЛГБТ-сообщества вышли на организованные акции в крупнейших израильских городах, перекрыв основные транспортные магистрали в знак протеста по поводу закона, запрещающего гей-парам прибегать к услугам суррогатных матерей, чтобы стать родителями.