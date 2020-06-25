Скандалы: Дмитрий Рогозин отшпилит Маска

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25.06.2020, 16:06, Разное

Архитектурным и смысловым центром строящегося Национального космического центра (НКЦ) станет башня со шпилем высотой 248 м

Москомархитектура согласовала архитектурно-градостроительное решение здания Национального космического центра (НКЦ), который возведут на площадке АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева». Основной акцент сделан на башню высотой 248 м, которая станет архитектурным и смысловым центром комплекса, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

«В прошлом году мэр Москвы поручил провести конкурс на создание концепции Национального космического центра, и сегодня на стройплощадке вовсю идут подготовительные работы. Архитекторам удалось выполнить требование заказчика — взять за основу образ космического корабля, при этом мастерски избежав прямых ассоциаций в архитектурных решениях», — говорится в сообщении. Как отмечается, высота башни составит 248 м.

На самом верху башни разместят прожектор, имитирующий блик на обтекателе ракеты, по вертикали — линейные светильники, которые создадут эффект движения вверх, а холодный белый свет отделит высотную часть от остального здания. В нижней части будут установлены осветительные приборы с теплым спектром для имитации «стартового пламя» под ракетой.

У расположенного в нижней части комплекса конгресс-центра появится медиафасад, позволяющий транслировать в реальном времени видео с борта Международной космической станции. Перед ним расположится арт-инсталляция — парящая фигура космонавта в скафандре в натуральную величину. Также была увеличена высота шпиля, кроме того, проектировщики изменили угол кровли, она стала острее и будет выполнена в форме логотипа «Роскосмос». Так, кровля станет пятым фасадом, ее будет видно со многих точек Москвы, уточнили в Москомархитектуре.

«В комплексе также предусмотрен музей под открытым небом, доступный не только для сотрудников, но и для жителей города. В П-образных дворах разместятся исторические образцы аэрокосмической техники, связанные как с историей места расположения Национального космического центра, так и с историей советской и российской космонавтики. Экспонаты будут закреплены в воздухе между корпусами с помощью тросов», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Как сообщалось ранее, сдать здание планируется в конце 2022 года. НКЦ включит в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Строительство будет вестись полностью на средства Москвы. Средства Роскосмоса пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га.



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