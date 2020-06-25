Разработан способ быстрого и экономичного получения детали из титанового сплава

25.06.2020, 16:05, Новости дня

Российскими учеными был предложен самый быстрый экономичный метод создания деталей из титанового сплава. С помощью уникального метода можно повысить производительность, сократить цикл производства и уменьшить расход материала.

За основу учеными был взят известный способ аргонодуговой наплавки, который применяется во время восстановления и ремонта конструкций из прочных материалов. По словам ученых, особенности создания титановых сплавов пока недостаточно изучены.

Специалистам удалось изготовить сплав при помощи наращивания аддитивных технологий. Подобный материал позволяет создавать детали с характеристиками, недоступными для других методов обработки. Путем нанесения материала слоями с помощи трехмерного принтера можно получить необходимые изделия.