В Минске задержали администратора оппозиционного телеграм-канала “Беларусь головного мозга”

25.06.2020, 15:54, Новости дня

В Минске задержали Игоря Лосика, известного блогера и администратора одного из самых популярных оппозиционных телеграм-каналов “Беларусь головного мозга”.

Лосика задержали 25 июня, этому предшествовал обыск в его квартире с участием девяти человек и двух понятых. Причина обыска неизвестна, но сотрудники правоохранительных органов предъявили ордер на обыск за подписью прокурора, что, по данным канала, может означать возбуждение уголовного дела. У блогера конфисковали ноутбук, компьютер и, возможно, телефон.

Игорь Лосик также является внештатным консультантом Радио Свобода по вопросам новых медиа.

На канал “Беларусь головного мозга” подписано 167 тысяч человек. Он активно освещает события вокруг предстоящих выборов президента Беларуси, в том числе последние задержания во время акции “цепь солидарности” в Минске и других городах 18 и 19 июня. На этих акциях люди требовали освободить из-под стражи кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, а также видеоблогера Сергея Тихановского. По данным лишенного аккредитации правозащитного центра “Весна”, по стране за четыре дня было задержано более 360 человек.

Министр внутренних дел Юрий Караев, отвечая на вопросы депутатов, 25 июня заявил, что люди, которые хотят “сделать уличную революцию, очень хорошо организованы”, и “управляются через телеграм-каналы”. В качестве примера он привел онлайн-трансляцию белорусской службы Радио Свобода от 18 июня.

“Они заменили собой стримы Тихановского. В бегущей строке, с комментариями самоорганизовывались и организовывались с кем-то: “смещаемся вправо”, “смещаемся влево”, “разрыв цепочки”, – цитирует государственное агентство БелТА главу МВД. Как считает Караев, такие массовые мероприятия якобы опасны тем, что “привлекают большое количество непричастных людей”.

Президентские выборы в стране назначены на 9 августа. Глава ЦИК Беларуси недавно подтвердила, что на данный момент в них участвуют 7 человек. Помимо действующего президента Александра Лукашенко это:

Виктор Бабарико, арестованный экс-глава “Белгазпромбанка”,

Валерий Цепкало, бывший руководитель Парка высоких технологий,

Светлана Тихановская, жена арестованного видеоблогера Сергея Тихановского,

Анна Канопацкая​, бывший член Палаты представителей парламента Беларуси,

Андрей Дмитриев, сопредседатель общественного объединения “Говори правду”,

Сергей Черечень, председатель Белорусской социал-демократической партии “Грамада”.