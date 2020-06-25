Журналиста Настоящего Времени в Петербурге не пускают на участки для голосования и не дают снимать

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25.06.2020, 15:54, Новости дня

Журналиста Настоящего Времени Александра Глебова не пустили на избирательные участки в Санкт-Петербурге, где началось голосование по поправкам к Конституции. 

Фотографию Глебова, как стало известно Настоящему Времени, распространили в чатах избирательных участков в Санкт-Петербурге с комментарием: “Будьте внимательны. Никакой информации не предоставлять, не разрешать видеосъемку”. 

Журналисты рассказали, что после этого случая отправились на избирательный участок в Петроградском районе, и там Александру Глебову действительно не разрешили проводить съемки, сославшись на то, что в его документах написано не “журналист” “технический сотрудник”. При этом председатель избиркома начала просматривать свой телефон, на котором Глебов увидел свою фотографию. На вопрос о том, откуда у нее его фото, женщина ответила, что “ничего там нет”. 

25 июня в России началось голосование по поправкам к Конституции. Оно продлится до 1 июля. Для этого в России открыты 96 с половиной тысяч избирательных участков, а также 254 участка в 144 странах мира. В Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня проходит также электронное голосование по поправкам. Подсчет результатов голосования по поправкам начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Настоящее Время активно освещает события вокруг голосования по поправкам к Конституции и продолжает разбирать самые важные изменения к Основному закону страны. Мы также собираемся сообщать о нарушениях, которые уже зафиксированы на участках и о случаях принуждения бюджетников к голосованию. 

 



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