 

США заявили о «перехвате» российских Ил-38 возле Аляски

25.06.2020, 15:53, Новости дня

Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) утверждает, что истребители F-22 ВВС США «перехватили» два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Аляски. Американские истребители поддерживались самолетами-заправщиками KC-135 Stratotankers.

Подчеркивается, что российские самолеты все это время находились в международном воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

«Пятый раз за месяц NORAD продемонстрировало свою готовность и способность защищать родину, перехватив российские военные самолеты, вошедшие в нашу опознавательную зону ПВО Аляски», – сообщил командующий NORAD генерал Терренс О’Шонесси.

19 июня истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 были подняты в воздух для перехвата бомбардировщиков В-52Н американских ВВС над Охотским морем.



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