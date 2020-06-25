Псковский губернатор заявил об историческом значении поправок в Конституцию

25.06.2020, 15:48, Новости дня

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам в Конституцию «поистине историческим событием» после того, как проголосовал сам.

Ведерников пришел на избирательный участок площадке Центра студенческих инициатив ПсковГУ вместе с семьей, сообщается на сайте правительства региона.

«Поправки в Конституцию РФ закрепляют основные базовые моменты, касающиеся благосостояния наших граждан, их здоровья, неделимости наших границ, невозможности переписывания истории. Здесь сбалансированное сочетание базовых ценностей и социальных гарантий россиянина, которые в зависимости от ситуации, с течением времени меняться не должны. Борясь с пандемией коронавируса, мы увидели, насколько быстро может изменяться ситуация, как быстро людям может понадобиться та или иная помощь. Сегодня президент РФ лично держит на контроле те или иные моменты, в том числе своевременные социальные выплаты гражданам, медикам. И того же требует от нас, руководителей субъектов. Но ситуация может измениться через 10-20-30 лет, и важно, чтобы люди гарантированно эту поддержку получали, чтобы это было прописано в нашем основном законе», – сообщил глава региона после голосования.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно в течение шести дней до основной даты голосования, начиная с 25 июня. В этот период в Псковской области будет работать 615 избирательных участков. Кроме того, жители региона смогут отдать свой голос и на дому, а также на дворовых территориях по месту жительства. Более 18,3 тыс. жителей Псковской области на данный момент выразили желание проголосовать по поправкам к Конституции, не выходя из дома.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве. В 10.00 мск началось электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Глава государства Владимир Путин заявлял, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать.