Собчак понадобилась операция после перелома носа

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25.06.2020, 15:48, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что неудачно упала и сломала нос. По ее словам, ей провели «сложнейшую операцию».

«К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить!» – написала она в Instagram.

Она опубликовала видео из больницы сразу после операции, в котором говорит, что «все нормально».

Собчак не уточнила, как это произошло.

Журналист Максим Кононенко в своем Telegram подверг сомнению версию о падении.

«Если человек упал так, что сломал нос – это значит, он упал плашмя лицом. И сломанным носом не ограничится. То есть или это вранье, или это пластическая операция, или новый муж Ксении ее *** (бьет)», – написал он.



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