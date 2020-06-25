Павел Трубинер о персонаже в новом сериале “Посторонняя”: Готовясь к роли, ориентировался на друзей-бизнесменов
25.06.2020, 15:37, Разное
В картине режиссера Сергея Артимовича актер сыграл
бизнесмена по имени Владимир. Говоря о своем персонаже, Павел Трубинер отмечает
его доброту и честность. Артист не скрывает, что герой очень ему импонирует. “В
современном мире наблюдается большой дефицит этих качеств”, – сказала звезда
сериала “Посторонняя”.
У Трубинера, как оказалось, в реальной жизни много друзей-бизнесменов.
Готовясь к роли, актер ориентировался на приятелей, обращал внимание на их
стиль поведения в тех или иных ситуациях. В итоге Владимир у Павла получился жесткий и волевой.
По словам актера, в реальной жизни, он, как и его герой,
старается помогать окружающим. Павел Трубинер, например, всегда готов
поддержать супругу, актрису Юлию Мельникову. Актер помогает жене по хозяйственной
части и дает профессиональные советы.
Съемки сериала “Посторонняя”, по словам актера, в основном
проходили в московских апартаментах. Отдельные эпизоды снимались в одном из
столичных парков. На улице стояла зима, поэтому Павлу Трубинеру и
исполнительнице главной женской роли Александре Урсуляк пришлось немного
померзнуть. На счастье киношников, лютого холода не было.
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Сериал “Посторонняя” повествует о редакторе Екатерине.
Героиня давно замужем, но так и не стала матерью. Женщина не может
забеременеть. Уход мужа становится для Екатерины большим ударом. Супруг
бросает несчастную ради молодой любовницы, которая к тому же вот-вот родит.
На
этом горести героини не заканчиваются. Отца женщины обвиняют в убийстве. Екатерина
не верит в причастность папы к преступлению – тот не способен
на страшное деяние. Ситуация осложняется тем, что родитель Екатерины не помнит,
что делал в момент убийства.
Между тем в судьбе женщины появляется бизнесмен Владимир.
Екатерина устраивается няней в дом предпринимателя. Мужчина помогает героине, и та меняет его жизнь.
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