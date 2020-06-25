Павел Трубинер о персонаже в новом сериале “Посторонняя”: Готовясь к роли, ориентировался на друзей-бизнесменов

25.06.2020, 15:37, Разное

В картине режиссера Сергея Артимовича актер сыграл

бизнесмена по имени Владимир. Говоря о своем персонаже, Павел Трубинер отмечает

его доброту и честность. Артист не скрывает, что герой очень ему импонирует. “В

современном мире наблюдается большой дефицит этих качеств”, – сказала звезда

сериала “Посторонняя”.

У Трубинера, как оказалось, в реальной жизни много друзей-бизнесменов.

Готовясь к роли, актер ориентировался на приятелей, обращал внимание на их

стиль поведения в тех или иных ситуациях. В итоге Владимир у Павла получился жесткий и волевой.

По словам актера, в реальной жизни, он, как и его герой,

старается помогать окружающим. Павел Трубинер, например, всегда готов

поддержать супругу, актрису Юлию Мельникову. Актер помогает жене по хозяйственной

части и дает профессиональные советы.

Съемки сериала “Посторонняя”, по словам актера, в основном

проходили в московских апартаментах. Отдельные эпизоды снимались в одном из

столичных парков. На улице стояла зима, поэтому Павлу Трубинеру и

исполнительнице главной женской роли Александре Урсуляк пришлось немного

померзнуть. На счастье киношников, лютого холода не было.

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Публикация от Павел Трубинер (@paveltrubiner_official) 21 Мар 2020 в 4:08 PDT

Сериал “Посторонняя” повествует о редакторе Екатерине.

Героиня давно замужем, но так и не стала матерью. Женщина не может

забеременеть. Уход мужа становится для Екатерины большим ударом. Супруг

бросает несчастную ради молодой любовницы, которая к тому же вот-вот родит.

На

этом горести героини не заканчиваются. Отца женщины обвиняют в убийстве. Екатерина

не верит в причастность папы к преступлению – тот не способен

на страшное деяние. Ситуация осложняется тем, что родитель Екатерины не помнит,

что делал в момент убийства.

Между тем в судьбе женщины появляется бизнесмен Владимир.

Екатерина устраивается няней в дом предпринимателя. Мужчина помогает героине, и та меняет его жизнь.