 

Павел Трубинер о персонаже в новом сериале “Посторонняя”: Готовясь к роли, ориентировался на друзей-бизнесменов

25.06.2020, 15:37, Разное

В картине режиссера Сергея Артимовича актер сыграл
бизнесмена по имени Владимир. Говоря о своем персонаже, Павел Трубинер отмечает
его доброту и честность. Артист не скрывает, что герой очень ему импонирует. “В
современном мире наблюдается большой дефицит этих качеств”, – сказала звезда
сериала “Посторонняя”.

У Трубинера, как оказалось, в реальной жизни много друзей-бизнесменов.
Готовясь к роли, актер ориентировался на приятелей, обращал внимание на их
стиль поведения в тех или иных ситуациях. В итоге Владимир у Павла получился жесткий и волевой.

По словам актера, в реальной жизни, он, как и его герой,
старается помогать окружающим. Павел Трубинер, например, всегда готов
поддержать супругу, актрису Юлию Мельникову. Актер помогает жене по хозяйственной
части и дает профессиональные советы.

Съемки сериала “Посторонняя”, по словам актера, в основном
проходили в московских апартаментах. Отдельные эпизоды снимались в одном из
столичных парков. На улице стояла зима, поэтому Павлу Трубинеру и
исполнительнице главной женской роли Александре Урсуляк пришлось немного
померзнуть. На счастье киношников, лютого холода не было.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Павел Трубинер (@paveltrubiner_official) 21 Мар 2020 в 4:08 PDT

Сериал “Посторонняя” повествует о редакторе Екатерине.
Героиня давно замужем, но так и не стала матерью. Женщина не может
забеременеть. Уход мужа становится для Екатерины большим ударом. Супруг
бросает несчастную ради молодой любовницы, которая к тому же вот-вот родит.

На
этом горести героини не заканчиваются. Отца женщины обвиняют в убийстве. Екатерина
не верит в причастность папы к преступлению – тот не способен
на страшное деяние. Ситуация осложняется тем, что родитель Екатерины не помнит,
что делал в момент убийства.

Между тем в судьбе женщины появляется бизнесмен Владимир.
Екатерина устраивается няней в дом предпринимателя. Мужчина помогает героине, и та меняет его жизнь.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Моника Белуччи о карантине, воспитании дочерей и решении жить рядом с бывшим мужем Венсаном Касселем

24.04 / Скандалы: «Вернуть 150 млн»

10.05 / “Самый дорогой праздник”: Путин поздравил россиян с Днем Победы

16.06 / СерпомПо: Наше будущее – путинизм!

13.04 / Календарь: 13 апреля – Сергею Шнурову исполнилось 47 лет

08.06 / Ученые: Искусственному интеллекту тоже нужен сон

24.05 / Актриса Алена Бабенко призналась, что заболела коронавирусом

24.04 / Курение и лишний вес в молодости приводят к нарушению работы мозга в зрелости

23.05 / Мнение: Письмо: “Разжечь в ней страсть”

10.06 / Гоген Солнцев из-за безденежья продает «дореволюционные куклы» супруги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска