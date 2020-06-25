 

Сериал “Основание: Осман” с Бураком Озчивитом продлили на второй сезон

25.06.2020, 15:37, Разное

Накануне, 24 июня, на турецком телеканале ATB состоялся
показ финальной серии первого сезона ленты, главную роль в которой исполнил
Бурак Озчивит. Всего зрители увидели 27 двухчасовых эпизодов.

По словам продюсера
проекта Мехмета Боздага, у сериала “Основание: Осман” очень высокие рейтинги. Картину
продлят на второй сезон. Новые эпизоды будут также транслироваться в прайм-тайме на АТВ.

Дата премьеры пока не названа. Если следующая часть теленовеллы будет такой же популярной, то и она будет
не последней.

Информацию в личном инстаграм-аккаунте подтвердил
исполнитель роли правителя Османа Бурак Озчивит. Артист опубликовал кадр из
теленовеллы и попрощался со зрителями до второго сезона.

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Публикация от Kuruluş Osman (@kurulusosman) 25 Июн 2020 в 1:11 PDT

По мнению создателей, успех сериала “Основание: Осман” основан на таланте и харизме Озчивита. У артиста много поклонников не только на
родине, но и за рубежом.

Сериал “Основание: Осман” повествует о молодом правителе
турецких земель Османе Первом. Мужчина взял на себя управление территориями
после смерти отца Эртугрула. Благодаря храбрости, интеллекту и решительности он
обеспечит своему народу славу. Теленовелла стала продолжением ленты “Возрождение:
Эртугрул”.

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Публикация от Burak Özçivit (@burakozcivit) 24 Июн 2020 в 11:08 PDT



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