Разрешение на онлайн-продажу лекарств получили 70 аптечных организаций

25.06.2020, 15:30, Новости дня

В РФ разрешение на дистанционную продажу лекарств получили 70 аптечных организаций, сообщила Росздравнадзора Алла Самойлова.

«На сегодняшний день <…> подано 156 заявлений [на получение разрешения для дистанционной продажи лекарств]. <…> По большому счету все субъекты на территории РФ готовы, заявляются на дистанционную торговлю. На сегодняшний день 70 аптечных организаций получили разрешение, 74 были отвергнуты», – приводит слова Самойловой ТАСС.

В мае правительство утвердило порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами, требования к аптекам, порядок торговли и доставки лекарств.

Роспотребнадзор разъяснял ограничения при покупке лекарств онлайн.

В апреле президент Владимир Путин подписал один из «антивирусных» законов – о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных.