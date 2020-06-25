США поддержали протест Украины против парадов в Донбассе и Крыму
25.06.2020, 15:30, Новости дня
Дипломатическое представительство США на Украине поддержало протест Киева в связи с парадами Победы в республиках Донбасса и в Крыму.
«Мы присоединяемся к министерству иностранных дел Украины и выражаем глубокую обеспокоенность относительно российских военных парадов, проведенных на суверенной украинской территории 24 июня», – говорится в сообщении посольства в Twitter.
Посольство отметило, что вместе с украинскими партнерами поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Мы будем продолжать работать так, чтобы цена следования дорогой агрессии была очень высокой для России», – говорится в сообщении.
Напомним, Украина направила РФ ноту протеста из-за парадов в Крыму и Донбассе.
Киев обвинил Москву в курсе на «дальнейшую эскалацию в двусторонних отношениях, в грубом нарушении» Минских соглашений, а также в «проведении политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.
Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности региона закрыт окончательно.
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