 

Борьба купальщика с попавшей на крючок акулой попала на видео

25.06.2020, 15:25, Новости дня

На американском пляже купальщик после борьбы с акулой сумел освободить ее от крючка и отпустить на свободу.

Инцидент произошел в штате Делавэр после того, как рыбаку попалась тигровая песчаная акула, вылов которых, как поясняет издание Fox 5, запрещен.

 

Одному из очевидцев, купающихся неподалеку, удалось поймать рыбу руками, открыть ей пасть и вытащить крючок.



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