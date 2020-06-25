Борьба купальщика с попавшей на крючок акулой попала на видео

25.06.2020, 15:25, Новости дня

На американском пляже купальщик после борьбы с акулой сумел освободить ее от крючка и отпустить на свободу.

Инцидент произошел в штате Делавэр после того, как рыбаку попалась тигровая песчаная акула, вылов которых, как поясняет издание Fox 5, запрещен.

Одному из очевидцев, купающихся неподалеку, удалось поймать рыбу руками, открыть ей пасть и вытащить крючок.